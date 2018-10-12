Чорич победил Эбдена и может сыграть с Федерером в полуфинале турнира в Шанхае

Хорватский теннисист Борна Чорич, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под 13-м номером, вышел в полуфинал, обыграв представителя Австралии Мэттью Эбдена со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.



Борна 8 раз подал навылет и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 брейка.



За выход в финал Чорич поспорит с победителем поединка Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Кей Нисикори (Япония, 8). За свою карьеру 21-летний уроженец Загреба выиграл два турнира ATP в одиночном разряде.



Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

Дель Потро снялся по ходу матча с Чоричем в 1/8 финала турнира в Шанхае