А. Зверев: пожалуй, на бумаге Джокович — сейчас лучший игрок в мире

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под четвёртым номером, поделился впечатлениями от победы в четвертьфинале над представителем Великобритании Кайлом Эдмундом со счётом 6:4, 6:4. Уроженец Гамбурга вышел на первое место по количеству побед в нынешнем сезоне — 49. У его ближайшего преследователя — австрийца Доминика Тима — 48 побед.

«Для меня большая честь стать лидером по количеству побед в сезоне, потому что в туре много великолепных теннисистов, которые здорово играют весь год. Это много значит для меня. Конечно, я не хочу останавливаться на достигнутом. До конца года будет ещё много тенниса», — приводит слова Зверева официальный сайт тура.

За выход в финал Зверев поспорит с сербом Новаком Джоковичем.

«Новак выиграл два последних турнира Большого шлема». Пожалуй, на бумаге он сейчас лучший игрок в мире. Это будет очень интересный матч», — сказал Зверев.

А. Зверев победил Эдмунда и стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Шанхае

А. Зверев квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP