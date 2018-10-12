Джокович: Саша Зверев серьёзно прибавил и стал игроком топ-уровня

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под вторым номером, прокомментировал победу в четвертьфинале над представителем ЮАР Кевином Андерсоном со счётом 7:6 (7:1), 6:3.

«Сегодня мне пришлось отыгрывать один брейк-пойнт, это был сетбол Кевина. Я сумел спасти ситуацию и в целом проиграл не так много очков на своей подаче. Думаю, эту часть моей игры в определённом смысле недооценивают. Но мне помогает то, что я могу пойти вперёд на второй подаче или уверенно действовать в розыгрышах на задней линии. Условия здесь очень быстрые, так что комфортное удержание своей подачи, пожалуй, является ключевым моментом», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.

За выход в финал Новак поспорит с немцем Александром Зверевым.

«Зверев серьёзно прибавил и стал игроком топ-уровня. Это будет упорный матч. Думаю, игра будет идти в таком же ключе, как в поединке с Андерсоном. Кевин мощно подаёт и выполняет сильные удары с задней линии. Он очень агрессивный и высокий игрок. Про Сашу можно сказать то же самое. В таких условиях всё идёт очень быстро, так что мне нужно будет сохранять концентрацию с первого розыгрыша. Я постараюсь как можно лучше действовать на приёме, как сегодня. Думаю, я сегодня здорово принимал мяч. Это стало одной из причин победы», — сказал Джокович.

Джокович победил Андерсона и сыграет с А. Зверевым в полуфинале турнира в Шанхае