Свитолина и Ван Цян не доиграли матч 1/4 финала турнира в Гонконге из-за дождя

Украинская теннисистка Элина Свитолина и китаянка Ван Цян не доиграли матча четвертьфинала турнира в Гонконге из-за дождя. Организаторы остановили матч во время второго сета при счёте 6:2, 5:2 (15:3) в пользу Ван Цян. Соперницы вновь выйдут на корт, чтобы довести матч до конца, завтра, 13 октября.

Свитолина на турнире в Гонконге получила первый номер посева. Её соперница является шестой сеяной. Ранее Свитолина нанесла поражение японке Нао Хибино, преодолев первый круг на bye. Ван Цян обыграла представительницу Гонконга Чжан Лин и американку Кристину Макхэйл.

Победитель матча Свитолина – Ван Цян в полуфинале турнира встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая ранее взяла верх над представительницей Таиланда Луксикой Кумкхум (6:2, 7:5).

Призовой фонд турнира в Гонконге составляет $ 250 тыс.