Гаспарян: не удивлена своей хорошей игрой, я упорно работаю для этого

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян после победы в матче второго круга турнира в Линце (Австрия) над представительницей Нидерландов Кики Бертенс поделилась эмоциями. Гаспарян впервые в карьере нанесла поражение сопернице из числа топ-10 рейтинга WTA.

«Я не удивлена тем, как играю. Но я упорно работаю над своей игрой, думаю, я заслужила эту победу. Не хочу вспоминать то тяжёлое время, когда я не могла играть из-за травмы. Это неприятные воспоминания. Но зато сейчас я счастлива находиться на корте. Это удивительные чувства», — приводит слова Гаспарян итальянский журналист Джулио Гаспарин.

В полуфинале турнира в Линце Гаспарян встретится с итальянкой Камилой Джорджи. Напомним, что ранее россиянка стала победительницей турнира в Ташкенте.