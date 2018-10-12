Бачински: горжусь, что обыграла Соболенко

Швейцарская теннисистка Тимя Бачински прокомментировала свою победу в четвертьфинале турнира в Тяньцзине над представительницей Республики Беларусь Ариной Соболенко (7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

«Я выиграла два сета подряд у соперницы, которая фактически входит в топ-10 (Соболенко занимает 11-е место в рейтинге WTA. – Прим. «Чемпионата»). Здорово, что я сумела сохранить концентрацию на протяжении всего матча и всё это время хорошо играла. Я очень горжусь собой и довольна результатом.

Как я себя чувствую в плане физической готовности? Я в порядке, для 29-летнего тела у меня всё ок! Я должна поблагодарить своего тренера по физподготовке за то, что привёл меня в порядок», — цитирует Бачински пресс-служба WTA.

За выход в финал соревнований в Тяньцзине Бачински поспорит с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, получившей первый номер посева.