Звонарёва сыграет с Бегу в квалификации Кубка Кремля

12 октября состоялась жеребьёвка квалификации «ВТБ Кубка Кремля». 13 российских теннисисток начнут свой путь в квалификации, чтобы побороться за путёвку в основную сетку соревнований. Самой высокорейтинговой парой будет Вера Звонарёва – Ирина Бегу. Румынская теннисистка в прошлом году дошла до полуфинала турнира.

Ещё одна полуфиналистка, россиянка Наталья Вихлянцева, сыграет с чемпионкой России Полиной Моновой, получившей «уайлд-кард». Также за место в основной сетке сыграют россиянки Евгения Родина и Софья Жук, Ольга Дорошина и Софья Лансере.

Финалистка Уимблдона 2013 года немка Сабина Лисицки, получившая «уайлд-кард», сыграет с Владой Коваль, также удостоившейся специального приглашения от организаторов.