Стрыцова снялась с Кубка Кремля, Бегу вышла в основную сетку, минуя квалификацию

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова отказалась от участия в турнире «ВТБ Кубок Кремля». Стрыцова, занимающая 29-е место в рейтинге WTA, сослалась на травму ахилла левой ноги, сообщает пресс-служба турнира.

Ранее Стрыцова выбыла с турнира в Линце (Австрия), проиграв в четвертьфинале бельгийке Элисон Ван Эйтванк. Стрыцова являлась действующей победительницей турнира.

Чешскую теннисистку в основной сетке Кубка Кремля заменит румынка Ирина Бегу, которая должна была сыграть в квалификации с россиянкой Верой Звонарёвой. В свою очередь вместо Бегу в квалификации примет участие Александра Каданту, которая и станет соперницей российской теннисистки.

Жеребьёвка квалификации турнира проходила сегодня, 12 октября. Участие в квалификации примут 13 российских теннисисток.