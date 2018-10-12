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Ватутин сыграет с Герасимовым в квалификации Кубка Кремля

Ватутин сыграет с Герасимовым в квалификации Кубка Кремля
Теннис / WTA

Организаторы «ВТБ Кубок Кремля» провели жеребьёвку квалификации мужского турнира. Россиянин Алексей Ватутин сыграет в квалификации с белорусом Егором Герасимовым, который уже недавно приезжал в Россию на матч Кубка Дэвиса.

Чемпион России Иван Гахов, получивший «уайлд-кард», встретится с чехом Лукашом Росолом. Ещё один россиянин, Теймураз Габашвили, поборется за выход в следующий раунд с немцем Даниэлем Брандсом.

Прошлогодний финалист турнира, литовец Ричардас Беранкис, ставший первым номером посева квалификации, стартует матчем со словенцем Блажем Кавчичем.

Представляющий Казахстан Александр Бублик сыграет с немцем Рудольфом Моллекером.

Жеребьёвка основной сетки турнира будет проходить 14 октября.

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