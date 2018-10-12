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Петкович обыграла Младенович и вышла в полуфинал турнира в Линце

Петкович обыграла Младенович и вышла в полуфинал турнира в Линце
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Андреа Петкович нанесла поражение француженке Кристине Младенович в четвертьфинале турнира в Линце. Петкович, получившая «уайлд-кард» от организаторов, победила в двух сетах. Матч завершился со счётом 6:1, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Петкович, занимающая 82-е место в рейтинге WTA, выполнила 2 эйса, избежала двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. Младенович 2 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и сделала 1 брейк.

В полуфинале турнира в Линце Петкович сыграет с победительницей полуфинала, в котором встретятся россиянки Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова.

Отметим, что Петкович в первом круге соревнований выбила из турнира Юлию Гёргес, которая была посеяна под первым номером.

12 октября 2018 года, пятница. 20:05 МСК
Линц. 1/4 финала
Матч окончен
Андреа Петкович
Андреа Петкович
Германия
6:1
6:3
 
Кристина Младенович
Кристина Младенович
Франция
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