Ван Эйтванк: в матче со Стрыцовой мне помогла моя подача

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк после победы над чешкой Барборой Стрыцовой в четвертьфинале турнира в Линце (Австрия) поделилась своими эмоциями и прокомментировала ход матча.

«Я думаю, что мне помогла моя подача. Я действительно могла надеяться на неё в важные моменты игры, во время брейк-пойнтов. Я могла играть более агрессивно. Наверное, именно это стало залогом успеха.

Стрыцова — очень талантливая теннисистка. Она может играть в любой манере. Может начать хорошо подавать, пробивать очень сильно. С ней тяжело играть. Поэтому сперва ты тратишь время, пытаясь адаптироваться к игре.

Я думаю, что я хорошо адаптировалась, а во втором сете смогла уже хорошо сыграть. Использовала свой бэкхенд против её форхенда», — цитирует Ван Эйтванк Last Word On Tennis.

В полуфинале турнира в Линце Ван Эйтванк сыграет с итальянкой Камилой Джорджи (Италия).