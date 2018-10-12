Чорич — о матче с Федерером: я голоден до побед!

Хорватский теннисист Борна Чорич поделился ожиданиями от полуфинала турнира в Шанхае, в котором он сыграет с бывшей первой ракеткой мира, швейцарцем Роджером Федерером. Чорич уже побеждал Федерера в нынешнем сезоне. Он нанёс ему поражение в финале турнира в Галле.

«Я голоден до побед! Хочу выиграть ещё. Пока турнир в Шанхае складывается для меня удачно. Я играю в отличный теннис. Особенно в матчах с Вавринкой и дель Потро.

С Роджером мы провели в этом году два хороших матча, один из них я выиграл. Тогда я был очень рад этому», — цитирует Чорича Daily Express.

Во втором полуфинале турнира в Шанхае сыграют серб Новак Джокович и немец Александр Зверев. Призовой фонд турнира в Шанхае превышает $ 7 млн.