Федерер: Чорич прибавил по сравнению с прошлым годом, с ним будет сложно

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился ожиданиями от полуфинала турнира в Шанхае (Китай). Его соперником станет хорватский теннисист Борна Чорич, с которым он в нынешнем году встречался дважды. Федерер победил в полуфинале в Индиан-Уэллсе, а Чорич одержал победу в финале турнира в Галле.

«Мы с ним уже играли в Индиан-Уэллсе и Галле, там он был очень хорош. Я выиграл в Индиан-Уэллсе при очень непростых погодных условиях, дул сильный ветер. В Галле он играл в отличный теннис на траве. И я был удивлён, думая, что Чорич умеет лучше играть на грунте или харде. Но тогда Чорич доказал, что он может здорово играть на всех покрытиях. Вспоминаю и матч, когда я уверенно победил его. Это было в Дубае несколько лет назад.

Понимаю, что матч будет тяжёлым. Мне кажется, что Чорич снова становится очень сильным игроком. В прошлом году показалось, что он несколько сдал, но теперь Борна снова прибавил. Приятно это видеть», — цитирует Федерера Daily Express.