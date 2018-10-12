Ястремская: нервничала в начале матча с Кучовой, но не потеряла боевого настроя

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская после выхода в полуфинал турнира в Гонконге поделилась своими эмоциями. В четвертьфинале Ястремская в двух сетах обыграла словачку Кристину Кучову со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

«Я нервничала в начале матча, но даже когда я проигрывала со счётом 0:4, я не потеряла своего настроя на борьбу. Знала, что найду свою игру, если начну использовать свои шансы.

Я чувствовала, что болельщики придают мне энергию. И это мне действительно помогло!» — цитирует Ястремскую пресс-служба турнира.

В полуфинале турнира в Гонконге Ястремская сыграет с Чжан Шуай из Китая. Соревнования с призовым фондом в размере $ 250 тыс. завершатся 14 октября. В прошлогоднем финале турнира в Гонконге россиянка Анастасия Павлюченкова победила представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).