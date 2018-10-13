Свитолина проиграла Ван Цян в четвертьфинале турнира в Гонконге

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла китаянке Ван Цян в четвертьфинале турнира в Гонконге. Ван Цян одержала победу в двух партиях — 6:2, 6:4.

В полуфинале турнира китайская теннисистка встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая ранее взяла верх над представительницей Таиланда Луксикой Кумкхум (6:2, 7:5).

Свитолина на турнире в Гонконге получила первый номер посева. Ван Цян является шестой сеяной. Ранее Свитолина нанесла поражение японке Нао Хибино, а в первом круге переиграла австралийку Присциллу Хон. Ван Цян обыграла представительницу Гонконга Чжан Лин и американку Кристину Макхэйл.



Призовой фонд турнира в Гонконге составляет $ 250 тыс. В прошлогоднем финале турнира россиянка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Дарью Гаврилову со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).