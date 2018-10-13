Кар. Плишкова: мне нравится игра Бачински, но сегодня она выглядела уставшей

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала выход в финал соревнований в Тяньцзине. В двух партиях первая сеяная не оставила шансов швейцарке Тиме Бачински – 6:2, 6:1.



«Отлично чувствовала себя сегодня на корте, старалась контролировать игру. Мне нравится игра Бачински. Знаю, она может играть лучше, но я постаралась и добилась победы. Сегодняшний матч получился быстрым, но Тимя выглядела уставшей – её вчерашний матч был затяжным.



Я счастлива впервые выйти в финал Тяньцзиня. Ранее я играла только в полуфинале этого турнира. Помню, тогда я проиграла Радваньской, и потом она взяла главный трофей. Теперь это должна сделать я. Завтра последний матч, и я приложу все силы, чтобы выиграть титул.



Знаю, у меня хорошие шансы квалифицироваться на Итоговый турнир. Если мне это удастся, 2018 год можно будет занести в актив», – цитирует Плишкову официальный сайт WTA.



Соперницей Каролины по финальному матчу станет теннисистка из Франции Каролин Гарсия.

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