Савиано покинул команду Свитолиной спустя месяц после начала работы

Бывший тренер канадки Эжени Бушар и американки Слоан Стивенс Ник Савиано проработал в команде украинки Элины Свитолиной всего месяц. В ходе турнира в Гонконге пятая ракетка мира отказалась от продолжения сотрудничества с 62-летним американцем, сообщает Большой теннис Украины.



За период работы с Савиано Элина провела пять матчей, из которых выиграла всего два. Сегодня Свитолина покинула розыгрыш соревнований в Гонконге, в двух партиях четвертьфинального матча уступив китаянке Ван Цян – 2:6, 4:6.



Украинка продолжает претендовать на попадание на Итоговый теннисный турнир в Сингапуре. В данный момент она располагается на седьмой строчке в чемпионской гонке WTA.

Интересно, что на следующей неделе Элина не заявлена ни на один из турниров, однако для повышения шансов квалификации на WTA Finals она попросила у организаторов всех проходящих соревнований «уайлд-кард».