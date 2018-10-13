18-летняя украинка Ястремская вышла в финал турнира в Гонконге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в финал турнира в Гонконге, в двух партиях обыграв представительницу Китая Чжан Шуай (9) со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут. Украинка впервые в карьере пробилась в финал турнира категории WTA.

Ястремская 3 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 3 из 3. Эйсами Шуай не отметилась.



За главный трофей соревнований 18-летняя украинка поспорит с победительницей поединка Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) – Ван Цян (Китай, 6).



Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 14 октября. В прошлогоднем финале турнира в Гонконге россиянка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Дарью Гаврилову со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).