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18-летняя украинка Ястремская вышла в финал турнира в Гонконге

18-летняя украинка Ястремская вышла в финал турнира в Гонконге
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в финал турнира в Гонконге, в двух партиях обыграв представительницу Китая Чжан Шуай (9) со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут. Украинка впервые в карьере пробилась в финал турнира категории WTA.

Ястремская 3 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 3 из 3. Эйсами Шуай не отметилась.

За главный трофей соревнований 18-летняя украинка поспорит с победительницей поединка Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) – Ван Цян (Китай, 6).

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 14 октября. В прошлогоднем финале турнира в Гонконге россиянка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Дарью Гаврилову со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).

13 октября 2018 года, суббота. 09:35 МСК
Гонконг. 1/2 финала
Матч окончен
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Украина
7:5
6:4
 
Чжан Шуай
Чжан Шуай
Китай
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