Свитолина: в матче с Ван Цян не показала и 20% своей игры

Украинка Элина Свитолина прокомментировала поражение в четвертьфинальном матче с китаянкой Ван Цян соревнований в Гонконге – 2:6, 4:6.



«Вчера Цян играла действительно отлично. Я во многом выпадала из игры, а мой теннис был буквально выключен. Пыталась вернуться в матч сегодня, но, увы, мои попытки оказались неубедительными. Очень разочарована, ведь не смогла продемонстрировать и 20% своего лучшего тенниса.



Я всегда стараюсь сохранять позитивный настрой и играть в матче до последнего розыгрыша. Чувствовала, если продолжу бороться за каждый мяч, то шансы будут. Мне удалось сделать счёт 4:5, и в десятом гейме было несколько очень тяжёлых розыгрышей. В концовке матча соперница имела преимущество и уверенность», – цитирует Свитолину South China Morning Post.



Напомним, после матча с Ван Цян Свитолина объявила о прекращении совместной работы с тренером Ником Савиано.