Федерер: обновлённый Кубок Дэвиса? Думаю, этот турнир теперь не для меня

Швейцарский теннисист Роджер Федерер сомневается, что готов принимать участие в Кубке Дэвиса после существенных реформ.



«Участие в обновлённом Кубке Дэвиса? Очень сомневаюсь, честно говоря. Будет видно, как примут такой формат. Во всяком случае, не думаю, что он мне подходит. Такой Кубок Дэвиса заточен под представителей нового поколения теннисистов», – цитирует Федерера журналист The Times Стюарт Фрейзер своём «твиттере».



Первый розыгрыш обновлённого турнира пройдёт с 18 по 24 ноября 2019 года. В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а затем сыграют в плей-офф начиная со стадии четвертьфинала. 16 участников турнира будут отобраны по рейтингу ITF, а ещё два получат специальные приглашения от организаторов.

Съезд ITF одобрил изменения в формате Кубка Дэвиса