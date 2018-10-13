Потапова и Калинская получили «уайлд-кард» на Кубок Кремля

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Анна Калинская получили специальные предложения от организаторов ВТБ Кубок Кремля, сообщает официальный сайт соревнований.



Калинская выступала на Кубке Кремля один раз. В первом раунде розыгрыша 2016 года она уступила француженке Кристине Младенович – 4:6, 2:6. Потапова на соревнованиях выступит впервые.



Потапова и Калинская не первые, кто получили «уайлд-кард» на московский турнир. Ранее специальные приглашения получили первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп и победительница US Open 2017 из США Слоан Стивенс.

Турнир пройдёт в Москве с 13 по 21 октября. Действующим победителем соревнований является немецкая теннисистка Юлия Гёргес.