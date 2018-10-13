Ивахненко, Флинк и Панова уступили на старте квалификации Кубка Кремля

Российские теннисистки Валентина Ивахненко, Варвара Флинк и Александа Панова не сумели пробиться в основную сетку соревнований ВТБ Кубок Кремля, уступив в стартовых матчах квалификации турнира.



24-летняя Ивахненко в двух партиях проиграла британской теннисистке Хэрриет Дарт – 1:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.



29-летняя Панова в трёх партиях проиграла представительнице Греции Валентини Грамматикопулу – 7:6 (9:7), 4:6, 4:6. Матч продолжался 2 часа 29 минут.



21-летняя Флинк не сумела одолеть восьмой номер посева из Испании Джорджину Гарсия-Перес – 7:5, 4:6, 2:6.



Турнир пройдёт в Москве с 13 по 21 октября. Действующим победителем соревнований является немецкая теннисистка Юлия Гёргес.

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