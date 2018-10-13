А. Зверев: я добрался до полуфинала и счастлив, у меня ещё всё впереди

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в полуфинальном матче турнира категории АТР-1000 в Шанхае с сербом Новаком Джоковичем – 2:6, 1:6.



«Я добрался до полуфинала и счастлив такому результату. У меня ещё всё впереди – победы, большие турниры. Кроме того, я квалифицировался на Итоговый теннисный турнир в Лондоне, что также является положительным моментом. Это был мой пятый полуфинал на турнирах категории «Мастерс» в этом году из восьми сыгранных. Ещё один такой турнир впереди», – цитирует Зверева официальный сайт ATP.



Соперником Новака Джоковича по финальному матчу соревнований в Шанхае станет победитель пары Роджер Федерер (Швейцария) – Борна Чорич (Хорватия). Благодаря выходу в финал серб обеспечил себе возвращение на вторую строчку в рейтинге ATP.

Джокович разгромил Зверева в 1000-м матче в карьере и вышел в финал Шанхая