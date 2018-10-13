Хромачёва и Дьяченко – во втором круге квалификационного турнира Кубка Кремля

Российские теннисистки Ирина Хромачёва и Виталия Дьяченко пробились во второй раунд квалификации Кубка Кремля.



23-летняя Хромачёва в двух партиях обыграла грузинку Екатерину Горгодзе – 7:6 (7:2), 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 39 минут.



28-летняя Дьяченко, также в двух сетах, оказалась сильнее представительницы Казахстана Елены Рыбакиной – 7:5, 6:2. Матч продлился 1 час 27 минут.



За выход в финальный раунд квалификации Хромачёва поспорит с победительницей пары Евгения Родина (Россия, 3) – Софья Жук. Дьяченко встретится с сильнейшей из пары Денис Хазанюк (Израиль) – Сабина Шарипова (Узбекистан).



Турнир пройдёт в Москве с 13 по 21 октября. Действующим победителем соревнований является немецкая теннисистка Юлия Гёргес.

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