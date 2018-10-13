15-летний сын Бьорна Борга сыграет в квалификации турнира в Стокгольме

Лео Борг, 15-летний сын легендарного шведского теннисиста Бьорна Борга, сделает первые шаги в профессиональном теннисе на домашнем турнире в Стокгольме.

Юноша сыграет в квалификационном турнире и первый матч проведёт с победителем пары Карл Густафссон – Йеспер Нильссон, сообщает теннисный журналист Михал Самульски в своём «твиттере».



Бьорн Борг – экс первая ракетка мира, член Международного зала теннисной славы и одиннадцатикратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.



«Он любит теннис и хочет играть всё время. Он тренируется в одном из лучших шведских клубов, где работают отличные тренеры. Но я не хочу слишком сильно вмешиваться во всё это.



Иногда играю с ним на корте, который находится у нашего дома. Если он просит совета, я, безусловно, помогаю ему», – говорил ранее 62-летний Борг.