Джокович: финал с Федерером станет идеальным окончанием турнира

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в финал соревнований в Шанхае. Разгромив немца Александра Зверева, Новак обеспечил себе возвращение на вторую строчку в мировом рейтинге ATP.



«Было важно вернуться на вторую строчку в рейтинге, и я счастлив, что сумел реализовать цель. Горжусь этим. Очевидно, я много работал ради этого, и моя итоговая цель теперь – стать первой ракеткой мира до конца года.



Вторая строчка в рейтинге – это, безусловно, большое достижение, учитывая, как складывались первые 4-5 месяцев в текущем году. Ценю каждую минуту, проведённую на корте.



Финал с Федерером станет идеальным окончанием турнира с точки зрения ожидания болельщиков. Тот факт, что в Цинциннати удалось обыграть его, безусловно, добавит мне уверенности. Мне нравится, как я играю на этой неделе. Я готов к любому матчу и любому вызову.



Чорич – тяжёлый соперник. Один из самых трудолюбивых игроков в туре. На этой неделе он демонстрирует отличный теннис», – цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

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