Ястремская: сделаю всё, чтобы завтра поднять над головой главный трофей

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над китаянкой Се Шувэй в полуфинальном матче соревнований в Гонконге. Успех позволил ей выйти в первый в карьере финал соревнований категории WTA.



«Когда услышала аплодисменты трибун после матча, эмоции просто захлестнули. После победы в первом раунде, во время тренировки, во мне будто что-то переключилось. Надеюсь сохранить настрой на финальный матч. Сделаю всё, чтобы завтра поднять над головой главный трофей турнира», – передаёт

слова Ястремской пресс-служба турнира в своём «твиттере».



В решающем матче украинская теннисистка сыграет ещё с одной представительницей Китая — Ван Цян. В полуфинальном матче с испанкой Гарбинье Мугурусой она одержала волевую победу.

18-летняя украинка Ястремская вышла в финал турнира в Гонконге