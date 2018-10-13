Чорич обыграл Федерера и сыграет с Джоковичем в финале «Мастерса» в Шанхае

Хорватский теннисист Борна Чорич, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под 13-м номером, вышел в финал, обыграв вторую ракетку мира Роджера Федерера из Швейцарии – 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.



Борна 9 раз подал навылет и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету Федерера 8 эйсов. Двойных ошибок Роджер не допустил, взять подачу соперника шансов не имел.



За главный трофей турнира Чорич поспорит с представителем Сербии Новаком Джоковичем (2). 21-летний уроженец Загреба выиграл два турнира ATP в одиночном разряде.



Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

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