Руседски: Джокович может выиграть все четыре мэйджора в 2019 году

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски прокомментировал успешные выступления серба Новака Джоковича во второй половине текущего сезона.



«Честно говоря, не слишком удивлён прогрессом Новака. Я понимал, что он будет готов к «Ролан Гаррос» и начнёт хорошо играть уже летом.

Сейчас он является главным претендентом на победу на Открытом чемпионате Австралии. В общем, не удивлюсь, если Новак выиграет все четыре турнира «Большого шлема» в следующем году.



Вижу спокойствие и ауру победителя, которые Джокович излучал в лучшие годы», – цитирует Руседски Sky Sports.

Напомним, после неудачного старта в текущем сезоне Новак Джокович сумел выиграть Уимблдон и Открытый чемпионат США. Уже в ближайший понедельник он станет второй ракеткой мира.

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