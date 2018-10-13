Панова: год назад не могла даже предположить, что снова выйду на корт

Российская теннисистка Александра Панова прокомментировала выступления в последний год. В стартовом матче квалификации Кубка Кремля 29-летняя Панова уступила представительнице Греции Валентине Грамматикопулу – 7:6 (9:7), 4:6, 4:6.



«У меня было две травмы подряд — по шесть месяцев. И, в общем-то, год назад я даже не могла предположить, что снова выйду на корт. Мне дали очень плохой прогноз. Поэтому то, что у меня вообще был шанс еще раз выйти на корт, еще раз здесь сыграть, это уже успех. Во-первых, не думала, что вообще буду играть. Потом, думала, возможно, еще поиграю в паре, потому что в паре меньше нагрузка. Но сейчас в одиночке…



Сейчас нога, где был перелом, не беспокоит. Но беспокоят колени. Хард – жесткое покрытие: ноги забиваются, и оно очень многого требует. Естественно, конкурировать с одиночными игроками мне пока сложновато, поэтому без каких-либо ожиданий выходила на корт, чтобы постараться как можно лучше выступить», – цитирует Панову официальный сайт турнира «ВТБ Кубок Кремля».

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