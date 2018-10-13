Джорджи обыграла Ван Эйтванк и вышла в финал турнира в Линце

Итальянская теннисистка Камила Джорджи пробилась в финал турнира в Линце (Австрия), победив бельгийскую теннисистку Элисон Ван Эйтванк в двух сетах. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4.



Джорджи, получившая на турнире пятый номер посева, выполнила 5 эйсов, 5 раз допустила двойную ошибку и реализовала 2 брейка. Её соперница 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта из 6.



Соперницей Джорджи по четвертьфиналу станет победитель матча Екатерина Александрова (Россия) – Андреа Петкович (Германия).



Призовой фонд турнира в Линце превышает € 200 тыс. Соревнования проводятся на харде. Турнир уже покинула первый номер посева немка Юлия Гёргес, проигравшая в первом туре.