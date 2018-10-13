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Джорджи обыграла Ван Эйтванк и вышла в финал турнира в Линце

Джорджи обыграла Ван Эйтванк и вышла в финал турнира в Линце
Теннис / WTA

Итальянская теннисистка Камила Джорджи пробилась в финал турнира в Линце (Австрия), победив бельгийскую теннисистку Элисон Ван Эйтванк в двух сетах. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4.

Джорджи, получившая на турнире пятый номер посева, выполнила 5 эйсов, 5 раз допустила двойную ошибку и реализовала 2 брейка. Её соперница 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта из 6.

Соперницей Джорджи по четвертьфиналу станет победитель матча Екатерина Александрова (Россия) – Андреа Петкович (Германия).

Призовой фонд турнира в Линце превышает € 200 тыс. Соревнования проводятся на харде. Турнир уже покинула первый номер посева немка Юлия Гёргес, проигравшая в первом туре.

13 октября 2018 года, суббота. 15:10 МСК
Линц. 1/2 финала
Матч окончен
Элисон Ван Эйтванк
Элисон Ван Эйтванк
Бельгия
3:6
4:6
 
Камила Джорджи
Камила Джорджи
Италия
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