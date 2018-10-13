Габашвили вышел во второй раунд квалификации Кубка Кремля

Российский теннисист Теймураз Габашвили успешно стартовал в квалификации Кубка Кремля, обыграв в трёх сетах Даниэля Брандса из Германии со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 28 минут.

Ещё двое россиян не смогли преодолеть первый круг отборочного этапа. Алексей Ватутин в двух сетах уступил представителю Беларуси Егору Герасимову — 5:7, 2:6, а Иван Гахов потерпел поражение от чеха Лукаша Росола — 3:6, 3:6.

За выход в основную сетку соревнований Габашвили, получивший от организаторов турнира «уайлд-кард», сразится с Герасимовым.

Кубок Кремля завершится 21 октября 2018 года. В прошлогоднем финале Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины обыграл литовца Ричардаса Беранкиса со счётом 6:2, 1:6, 6:4.