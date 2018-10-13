Звонарёва и Жук успешно стартовали в отборе Кубка Кремля

Российские теннисистки Вера Звонарёва и Софья Жук одержали победу в первом раунде квалификации Кубка Кремля.

Звонарёва в матче с румынкой Александрой Каданцу проиграла первый сет, но в итоге смогла переиграть соперницу со счётом 4:6, 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут. В другой встрече Жук оказалась сильнее соотечественницы, Евгении Родиной, — 6:3, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 33 минуты. Ещё одна игра закончилась поражением Ольги Дорошиной от француженки Софьи Лансере — 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 3:6. Поединок продолжался 2 часа 52 минуты.

За выход в финальный этап отбора Звонарёва поспорит с Лансере, а Жук сразится с Ириной Хромачёвой.

Турнир «ВТБ Кубок Кремля» завершится в Москве 21 октября. Действующим победителем соревнований является немецкая теннисистка Юлия Гёргес.

Хромачёва и Дьяченко – во втором круге квалификационного турнира Кубка Кремля