Вихлянцева и Коваль прошли во второй раунд квалификации Кубка Кремля

Российские теннисистки Наталья Вихлянцева и Влада Коваль успешно стартовали на квалификационном этапе турнира «ВТБ Кубок Кремля».

Вихлянцева в двух сетах оказалась сильнее Полины Моновой — 6:1, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Коваль в трёх партиях сломила сопротивление Сабины Лисицки, одержав победу на тай-брейке со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:4). Спортсменки провели на корте 2 часа 14 минут.

Вихлянцева и Коваль в очном противостоянии поборются за выход в финальный раунд квалификации, где также выступят ещё четыре россиянки — Ирина Хромачёва, Виталия Дьяченко, Вера Звонарёва и Софья Жук.



Турнир «ВТБ Кубок Кремля» завершится в Москве 21 октября. Действующим победителем соревнований является немецкая теннисистка Юлия Гёргес.

Звонарёва и Жук успешно стартовали в отборе Кубка Кремля