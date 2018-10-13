Звонарёва: в первом сете много ошибалась, но потом заиграла намного агрессивнее

Российская теннисистка Вера Звонарёва прокомментировала свою победу над Александрой Каданцу из Румынии со счётом 4:6, 6:1, 6:2 в первом раунде квалификации турнира «ВТБ Кубок Кремля».

«Мне кажется, что в первом сете я допускала много ошибок, дала ей возможность играть в её игру, но потом смогла поймать свой ритм, заиграла намного агрессивнее, поэтому смогла переломить ход матча.

Что для меня значит «ВТБ Кубок Кремля»? Мой профессиональный путь начался именно здесь. Это домашний турнир, я играла его много лет, и есть ещё возможность играть здесь.

Было здорово столько лет провести здесь, в Олимпийском. Думаю, ничего страшного, если мы переедем на новое место, от этого турнир не потеряет любителей тенниса, всё равно все будут приходить», — цитирует Звонарёву пресс-служба турнира.