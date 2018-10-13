Хачанов: лично у меня нет стремления любой ценой обогнать Медведева в рейтинге

Российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос о том, есть ли между ним и Даниилом Медведевым серьёзная конкуренция за место в рейтинге ATP. Кроме того, 22-летний спортсмен поделился планами на следующий сезон.

«Слова Медведева о том, что одна из главных его целей — обогнать меня в рейтинге? Я не слышал о таком высказывании Даниила. Конечно, в любой шутке есть доля правды. Когда-то давно мы были приблизительно на одной позиции в рейтинге, но последние лет пять я стоял перед ним, так что, возможно, у него созрело желание меня обогнать. Лично у меня такого нет. Конечно, на корте мы оппоненты, но за его пределами мы друзья.

Как начну следующий сезон? Кубок Хопмана я пропущу. Буду начинать на турнире в Абу-Даби 27–29 декабря. Потом поеду в Доху», — приводит слова Хачанова пресс-служба турнира «ВТБ Кубок Кремля».

В обновлённом рейтинге ATP от 8 октября Хачанов занимает 27-е место, его соотечественник Медведев находится на 22-й позиции.