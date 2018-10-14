Джокович: моя цель — до конца года возглавить рейтинг ATP

Сербский теннисист Новак Джокович оценил свою игру в полуфинале турнира в Шанхае (Китай), где он в двух сетах уверенно обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:2, 6:1.

«Мне важно вернуться на второе место рейтинга. Горжусь, что добился этого, ведь я много работал. Моя цель – до конца года стать первым. Я на правильном пути.



Учитывая операцию и то, сколько я пропустил – это большое достижение. Где я был четыре месяца назад и где нахожусь сейчас – это две большие разницы. Наслаждаюсь каждой минутой, проведённой на корте», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

В финале 14-кратный победитель ТБШ сразится с хорватом Борной Чоричем, который выбил из турнира швейцарца Роджера Федерера.

«Борна – большой трудяга. Он один из самых трудолюбивых теннисистов в туре. Чорич является одним из лидеров нового поколения. На этой неделе он показал отличную игру», — добавил серб.

Поражение Федерера и победа Джоковича — в обзоре полуфинальных матчей в Шанхае