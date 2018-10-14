На Кубке Кремля Мирный и Освальд начнут защиту титула матчем против Пэра и Ниса

13 октября в Москве состоялась жеребьёвка мужской сетки парного разряда «ВТБ Кубка Кремля».

Действующие чемпионы парного турнира Макс Мирный (Беларусь)/Филипп Освальд (Австрия) вернулись в столицу России защищать свой титул. В первом круге им будут противостоять французы Юго Нис/Бенуа Пэр.

Сразу три российских дуэта поборются за трофей «ВТБ Кубка Кремля»: Евгений Донской и Иван Гахов, Карен Хачанов и Андрей Рублёв, Евгений Карловский и Даниил Медведев. Хачанов и Рублёв, финалисты парного турнира в Майами, в стартовом поединке сыграют с польско-американским тандемом, посеянным под четвёртым номером, Марчин Матковски/Николас Монро. Обладатели «уайлд-кард» Донской/Гахов скрестят ракетки с лидерами посева Хулио Перальта (Чили) и Орасио Себальосом (Аргентина). Карловскому и Медведеву предстоит помериться силами с итальянцами Андреасом Сеппи и Даниэлем Браччиали.



Представители Боснии и Герцеговины Мирза Башич и Дамир Джумхур, в прошлом году столкнувшиеся в полуфинале в очном противостоянии одиночного разряда, сыграют в паре. В стартовом поединке им будут противостоять Малек Жазири (Тунис) и Ник Кирьос (Австралия), информирует пресс-служба «Кубка Кремля».