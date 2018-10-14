Джорджи: всегда стараюсь играть агрессивно, это мой стиль

Итальянская теннисистка Камила Джорджи прокомментировала победу над бельгийкой Элисон ван Эйтванк в полуфинале турнира в Линце (Австрия) со счётом 6:3, 6:4. Пятая ракетка соревнований отметила, что старалась играть агрессивно.

В решающем противостоянии Джорджи 14 октября встретится с россиянкой Екатериной Александровой, которая впервые сыграет в финале турнира WTA.

«Сегодня был действительно отличный матч, особенно его концовка. Я всегда сосредоточена на своей игре и стараюсь действовать агрессивно. Это мой стиль», — цитирует Джорджи официальный сайт WTA.

Призовой фонд соревнований в Линце превышает € 200 тыс. Матчи проходят на харде. Лидер посева, немка Юлия Гёргес, покинула турнир после первого круга.