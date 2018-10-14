Александрова: в Линце изначально надеялась попасть хотя бы в основную сетку

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сдерживала радостных эмоций после победы над немкой Андреа Петкович со счётом 0:6, 6:4, 6:0 в полуфинале турнира в Линце (Австрия).

«В первом сете она сыграла очень хорошо. У меня даже не было шансов начать бороться. Но во второй партии я старалась изо всех сил и переломила ход встречи.



Когда приехала сюда и впервые увидела квалификационную сетку, то подумала, что, возможно, мне удастся дойти до основного раунда. Думала, это мой максимум. А теперь я стою здесь и сыграю в финале. Это невероятно», — цитирует Александрову официальный сайт WTA.

В финале, который пройдёт 14 октября, Александрова сойдётся с итальянкой Камилой Джорджи, посеянной под пятым номером.

«Думаю, Джорджи играет очень агрессивно. Сделаю всё возможное, чтобы выступить в финале как можно лучше», — добавила 23-летняя уроженка Челябинска.