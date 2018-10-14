Ван Цян: в матче с Мугурусой мне было нечего терять

Китайская теннисистка Ван Цян пообщалась с журналистами после победы над испанкой Гарбинье Мугурусой со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:5 в полуфинале турнира в Гонконге. Ранее она взяла верх над украинкой Элиной Свитолиной.

За главный трофей соревнований Ван Цян поспорит с 18-летней украинкой Даяной Ястремской.

«Перед первым матчем со Свитолиной я нервничала. Вышла на корт и немного тряслась, но после двух поединков всё стало в порядке.



С Мугурусой мне было нечего терять, она очень хорошая теннисистка. Мы обе отлично сыграли. Просто я старалась быть более терпеливой и использовать свои шансы», — приводит слова Ван Цян пресс-служба WTA.

В прошлогоднем финале турнира в Гонконге россиянка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Дарью Гаврилову.