Меликар и Пешке выиграли парный турнир в Тяньцзине

Американская теннисистка Николь Меликар и представительница Чехии Квета Пешке стали победителями турнира в Тяньцзине (Китай) в парном разряде, обыграв в финале Моник Адамчак и Джессику Мур из Австралии — 6:4, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты. Меликар и Пешке три раза подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 9. На счету их соперниц 1 эйс, 3 ошибки на подаче и 2 брейка.



За победу в финале турнира в Тяньцзине Меликар и Пешке выплатят $ 26 тыс. призовых, также они получат 280 рейтинговых очков.

В одиночном разряде титул завоевала француженка Каролин Гарсия, в двух сетах нанеся поражение Каролине Плишковой из Чехии со счётом 7:6 (9:7), 6:3.