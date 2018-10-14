Джокович в двух сетах обыграл Чорича и стал победителем турнира в Шанхае

В финале турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) серб Новак Джокович уверенно взял верх над Борной Чоричем из Хорватии со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

14-кратный победитель ТБШ отметился семью эйсами, двумя реализованными брейк-пойнтами и отсутствием ошибок на подаче. Его соперник трижды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.

Призовой фонд турнира в Шанхае составил $ 7 086 700. В прошлогоднем финале представитель Швейцарии Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля.

В парном разряде титул завоевали Лукаш Кубот (Польша) и Марсело Мело (Бразилия), переигравшие британца Джейми Маррея и Бруно Суареса из Бразилии — 6:4, 6:2.