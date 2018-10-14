Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Джокович в двух сетах обыграл Чорича и стал победителем турнира в Шанхае

Джокович в двух сетах обыграл Чорича и стал победителем турнира в Шанхае
Теннис / ATP

В финале турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) серб Новак Джокович уверенно взял верх над Борной Чоричем из Хорватии со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

14-кратный победитель ТБШ отметился семью эйсами, двумя реализованными брейк-пойнтами и отсутствием ошибок на подаче. Его соперник трижды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.

Призовой фонд турнира в Шанхае составил $ 7 086 700. В прошлогоднем финале представитель Швейцарии Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля.

В парном разряде титул завоевали Лукаш Кубот (Польша) и Марсело Мело (Бразилия), переигравшие британца Джейми Маррея и Бруно Суареса из Бразилии — 6:4, 6:2.

14 октября 2018 года, воскресенье. 11:40 МСК
Шанхай. Финал
Матч окончен
Борна Чорич
Борна Чорич
19
Хорватия
3:6
4:6
 
Новак Джокович
Новак Джокович
3
Сербия
Джокович пустился в погоню за Надалем в Шанхае
Пока Король грунта травмирован, серб может выиграть китайский «Мастерс». И тогда до первого места – рукой подать!
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент