В первом круге Кубка Кремля Рублёв сразится с Кирьосом, Донской — с Кукушкиным

В Москве прошла жеребьёвка основной сетки мужского турнира «ВТБ Кубок Кремля».

Россиянин Андрей Рублёв на старте соревнований встретится с австралийцем Ником Кирьосом, получившим от организаторов «уайлд-кард». Первым соперником Евгения Карловского станет француз Адриан Маннарино, Евгений Донской в первом раунде сразится с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

Первая ракетка турнира итальянец Марко Чеккинато, а также российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов, посеянные соответственно под вторым и третьим номерами, вступят в борьбу со второго круга.

Кубок Кремля завершится 21 октября 2018 года. В прошлогоднем финале Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины обыграл литовца Ричардаса Беранкиса со счётом 6:2, 1:6, 6:4.