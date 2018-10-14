Первой соперницей Касаткиной на Кубке Кремля станет украинка Цуренко

В Москве завершилась жеребьёвка основной сетки женского турнира «ВТБ Кубок Кремля».
Дарья Касаткина, посеянная под шестым номером, в первом круге сразится с украинкой Лесей Цуренко. Анастасии Павлюченковой на старте соревнований досталась в соперницы представительница Австралии Айла Томлянович. Анастасия Потапова в первом раунде встретится с Анетт Контавейт из Эстонии, а Анна Калинская — с француженкой Кристиной Младенович.
Первой ракеткой турнира стала румынка Симона Халеп, второй номер посева получила Каролина Плишкова из Чехии, третий — американка Слоан Стивенс, четвёртый — представительница Нидерландов Кики Бертенс.
ВТБ Кубок Кремля завершится 21 октября. Действующим победителем турнира является немецкая теннисистка Юлия Гёргес.
В первом круге Кубка Кремля Рублёв сразится с Кирьосом, Донской — с Кукушкиным
Симона — пятая. Шарапова, Хингис и другие лидеры тенниса в истории Кубка Кремля
Драгоценности и картина от Лужкова для Хингис, Шарапова в цирке, одно русское слово от Моресмо, победа Янкович с больной спиной в Москве.