Первой соперницей Касаткиной на Кубке Кремля станет украинка Цуренко

В Москве завершилась жеребьёвка основной сетки женского турнира «ВТБ Кубок Кремля».

Дарья Касаткина, посеянная под шестым номером, в первом круге сразится с украинкой Лесей Цуренко. Анастасии Павлюченковой на старте соревнований досталась в соперницы представительница Австралии Айла Томлянович. Анастасия Потапова в первом раунде встретится с Анетт Контавейт из Эстонии, а Анна Калинская — с француженкой Кристиной Младенович.

Первой ракеткой турнира стала румынка Симона Халеп, второй номер посева получила Каролина Плишкова из Чехии, третий — американка Слоан Стивенс, четвёртый — представительница Нидерландов Кики Бертенс.

ВТБ Кубок Кремля завершится 21 октября. Действующим победителем турнира является немецкая теннисистка Юлия Гёргес.

В первом круге Кубка Кремля Рублёв сразится с Кирьосом, Донской — с Кукушкиным