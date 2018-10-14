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Павлюченкова: возможная встреча с Халеп во втором круге? Это просто фамилия

Павлюченкова: возможная встреча с Халеп во втором круге? Это просто фамилия
Теннис / Кубок Кремля

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала жеребьёвку основной сетки «ВТБ Кубка Кремля», где в первом круге ей досталась в соперницы Айла Томлянович из Австралии.

«Сетка есть сетка, от нас ничего не зависит, любому будет сложно. Сильный турнир, победить может любая. Постараюсь выступить на максимуме.

Возможность сыграть с Халеп во втором круге? В этом году у меня часто такие сетки, уже играли второй круг с ней, но сначала нужно сыграть первый. Это просто фамилия. С Кербер было 7:6 7:6, достаточно ровно, с Халеп не выигрывала, надеюсь, всё сложится хорошо, чувствую себя получше после прошедшего турнира. Думаю, хорошо сыграю.

Жеребьёвка? Это правила, никто не жалуется, что сеяные начинают играть позже, но мне это не мешает», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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