Тарпищев: на старте Кубка Кремля будут игры, которые могли бы быть финальными

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал итоги жеребьёвки основных сеток женского и мужского турниров «ВТБ Кубок Кремля».

«В первых кругах будет несколько матчей, которые могли бы быть финальными на многих турнирах. Российские мужские теннисисты могут рассчитывать на победу. Болельщикам есть за кого поболеть, это приятно.

Не исключено, что в следующем году финальные матчи могут быть сыграны на новой арене ВТБ, в пятницу будет решение", — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Кубок Кремля завершится 21 октября 2018 года. В прошлогоднем финале Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины обыграл литовца Ричардаса Беранкиса со счётом 6:2, 1:6, 6:4.

В первом круге Кубка Кремля Рублёв сразится с Кирьосом, Донской — с Кукушкиным