Шатхин: федерация сделала всё возможное, чтобы Циципас играл за Россию

Генеральный директор Кубка Кремля Яков Шатхин после жеребьёвки основной сетки турнира высказался о греческом теннисисте Стефаносе Циципасе.

«Федерация сделала всё возможное, чтобы Циципас играл за Россию, но он хочет играть за Грецию. Что касается приглашения на турнир, то заявка на соревнование личная», — передаёт слова Шатхина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Стефанос Циципас — сын советской и греческой теннисистки Юлии Сальниковой (Апостоли) и Апостолоса Циципаса, внук советского футболиста и тренера Сергея Сальникова.

Кубок Кремля завершится 21 октября 2018 года. Призовой фонд турнира составит $ 1 869 301. В прошлогоднем финале Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины обыграл литовца Ричардаса Беранкиса со счётом 6:2, 1:6, 6:4.