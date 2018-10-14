Звонарёва и Хромачёва вышли в финальный раунд квалификации Кубка Кремля

Российские теннисистки Вера Звонарёва и Ирина Хромачёва успешно преодолели второй этап отбора «ВТБ Кубка Кремля».

Звонарёва за 1 час 9 минут обыграла француженку Софью Лансере со счётом 6:3, 6:0. Хромачёва также в двух сетах взяла верх над своей соотечественницей Софьей Жук — 6:2, 6:0. Продолжительность противостояния составила 49 минут.

За выход в основную сетку соревнований Звонарёва поборется с победительницей пары Ивана Йорович (Сербия) — Лаура Зигемунд (Германия). Хромачёва сыграет либо с Сабиной Шариповой из Узбекистана, либо с россиянкой Виталией Дьяченко.

ВТБ Кубок Кремля завершится 21 октября. Действующей чемпионкой турнира является немецкая теннисистка Юлия Гёргес. В этом году первый номер посева получила румынка Симона Халеп.