Габашвили уступил Герасимову и остался за бортом основной сетки Кубка Кремля

В финальном раунде квалификации мужского турнира «ВТБ Кубок Кремля» россиянин Теймураз Габашвили в двух партиях со счётом 6:7 (5:7), 0:6 проиграл Егору Герасимову из Беларуси.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. За это время Габашвили выполнил 5 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Герасимов совершил 16 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и сделал 3 брейка. В личных противостояниях белорусский теннисист повёл 2-1.

Соперник 242-й ракетки мира в основной сетке турнира станет известен позже.

Кубок Кремля завершится 21 октября 2018 года. В прошлогоднем финале Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины обыграл литовца Ричардаса Беранкиса со счётом 6:2, 1:6, 6:4.